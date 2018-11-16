Wolfteam'de 1907 Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi

Netmarble Türkiye 'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Ligi'nin 2'nci ayağı olan Kırmızı Sezon'da yılın son derbisi liderlik mücadelesine sahne olacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 18: 00'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 26 haftadır namağlup

23 puanla şu an ligin lideri olan Galatasaray Espor ile 22 puanla hemen arkasından gelen ve 26 maçtır yenilgi almayan 1907 Fenerbahçe'nin arasında oynanacak turnuvayı kazanan takım, ligin son haftasına lider olarak girecek.

Türkiye'nin en güçlü Wolfteam takımları

ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye'nin en güçlü Wolfteam espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Crew Esports, Dark Passage ve Ice Warrios takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergiliyor. 3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi'nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor.