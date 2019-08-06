Wolfteam derbisinde rövanşı 1907 Fenerbahçe aldı

Daha önce Galatasaray Espor'a yenilenen 1907 Fenerbahçe, derbiyi 16-10'luk skorla kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan 2019 Wolfteam Türkiye Kupası'nda 2'nci derbi heyecanı 02 Ağustos 2019 Cuma günü Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımları arasında yaşandı.

2'NCİ DERBİNİN GALİBİ 1907 FENERBAHÇE

Zirvedeki iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olan derbide maçlar Depo haritasında oynandı. Savunma saldırı değişimine 1907 Fenerbahçe 9-6 önde girmeyi başardı. Karşılaşmanın sonunda mücadeleyi 16-10 kazanan 1907 Fenerbahçe, bu sonuçla ikili averajı da eline geçirmiş oldu.

İki takım arasında 20 Temmuz 2019'da oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray Espor, 16-11 Şehir Meydanı haritasında kazanmış ve liderliği eline geçirmişti. 1907 Fenerbahçe bu sonuçla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

42 puana sahip olan her iki takım da 16 maçta 14 galibiyet, 2 mağlubiyet almış oldu. İki takımın arasında ligde oynanan toplam 6 maçın 4'ü berabere bitti. 1 maçı Galatasaray Espor, 1 maçı da 1907 Fenerbahçe kazandı.

Ligin biteceği 8 Ağustos 2019 tarihine kadar 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor'un 2 maçı daha var. Ligin bitmesinin ardından play-off'lar başlayacak.

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ WOLFTEAM TAKIMLARI

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye'nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality'ye bu yıl ilk kez Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports katıldı. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele ediyor.