Wolfteam Türkiye Kupası'nda nefes kesen final

2019 WOLFTEAM TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU GALATASARAY ESPOR OLDU

Estanbul Gaming Center'da gerçekleşen muhteşem final turnuvasında 1907 Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray Espor şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları Estanbul Gaming Center'da karşı karşıya geldi. Şampiyonluk kupasına uzanan Galatasaray Espor 35 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

WOLFTEAM TÜRKİYE KUPASI'NIN SAHİBİ GALATASARAY ESPOR

Wolfteam Türkiye Kupası lig aşamasını 48 puanla rekor kırarak lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Üst Kodu haritasında başlayan maçı 16-13'lük sayıyla kaybetti. 1907 Fenerbahçe Şehir Meydanı haritasında oynan ikinci maçı 16-8 skorla kazanarak durumu eşitledi. Saray Haritası'nda oynanan üçüncü maçı Galatasaray Espor 16-7 kazanarak tekrar öne geçti ancak büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü maçın oynandığı İstasyon Haritası'nda maçı 16-15 ile 1907 Fenerbahçe kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Kapadokya Haritası'nda oynanan beşinci ve son maçta Galatasaray Espor oyuna ağırlığını koydu ve maçı 16-11 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk kupasını Galatasaray Espor Takım Kaptanı Cenk 'CombatStar' Erşahin'e Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü takdim etti. Son 3 yıldır 1907 Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu turnuvada Galatasaray Espor ilk defa rakibine üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Bu yıl kupayı alan Galatasaray Espor takım kaptanı Cenk 'CombatStar' Erşahin geçtiğimiz yıl da 1907 Fenerbahçe'nin kaptanı olarak kupaya uzanmıştı.

KUPA FİNALİ NEFESLERİ KESTİ

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Wolfteam Türkiye Kupası Finali büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Wolfteam severler heyecanı ve tansiyonu yüksek bir maç izlediler. Şampiyonluk son ana kadar el değiştirdi. Bu mücadele sonunda kupaya uzanan Galatasaray Espor takımını ve oyuncuları kutluyorum. Uzun bir sezonun sonunda başarıya ulaştılar. Ayrıca salonu dolduran ve final maçına renk katan iki takımın taraftarlarına teşekkür ediyorum. Son ana kadar takımlarını çok iyi desteklediler. Wolfteam olarak amacımız her yıl espora desteğimizi ve yatırımlarımızı artırarak oyunseverlere eğlenceli bir sezon geçirmelerini sağlamak. 2020 sezonunda da yenilikler ve sürprizlerle dolu daha çekişmeli bir lig olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.