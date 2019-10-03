Wolverhampton: 0 - 1

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan (Dk. 79 Oğuzhan), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner, Güven (Dk. 27 Umut Nayir)

WOLVERHAMPTON WANDERERS: Patricio - Boly, Coady, Sais, Doherty, Neves, Moutinho, Jonny, White (Dk. 61 Dendoncker), Neto (Dk. 46 Traore), Jimenez (Dk. 79 Cutrone)

GOLLER: Dk. 90+3 Boly (Wolverhampton)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Oğuzhan, Abdullah Avcı (teknik direktör) ( Beşiktaş ) - Jonny (Wolverhampton)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1 - 0 mağlup oldu. Konuk takıma 3 puanı getiren golü Willy Boly kaydetti.

18'inci dakikada Caner'in pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, pas verecek birini bulamayınca uzak mesafeden şansını denedi. Meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

28'inci dakikada sol kanattan gelişen Wolverhampton atağında Jimenez'in ortasında Vida'ya çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Karius son anda topun sahibi oldu.

29'uncu dakikada sol kanattan Rebocho'nun ortasında Umut Nayir indirdi. Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34'üncü dakikada Dorukhan kaptığı topu sağ kanattaki Lens'e aktardı. Lens'in rakibin geçtikten sonra yaptığı ortada ceza sahasında Caner, sağ ayağıyla bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42'nci dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Necip vurdu. Wolverhampton savunmasına çarpan top direkten oyun alanına gerdi döndü. Dönen topta Dorukhan'ın vuruşunda Wolves savunmasına çarpan top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

55'inci dakikada Wolverhampton sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Moutinho'nun ortasına ön direkte Jimenez kafayı vurdu. Topu üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Wolverhampton sağ kanattan korner kazandı. Moutinho'nun ortasında arka direkte Boly'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

68'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ljajic ortaladı. Ceza sahasında Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Cutrone'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+3'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ruben Neves'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Boly, topu kontrol ettikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Wolverhampton Wanderers mücadeleyi 1-0 kazandı.

GÜVEN YALÇIN DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte, Wolverhampton mücadelesine ilk 11'de başlayan Güven Yalçın mücadeleye devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında kafa topu mücadelesinde beline bir darbe olan Güven Yalçın, 27'nci dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

TARAFTAR DEVRE ARASINDA TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin ilk yarısının sona ermesinin ardından futbolcuları, tribünlere çağırdı. Siyah-beyazlı futbolcular, soyunma odası tüneline doğru yönelirken, taraftarlar 'Beşiktaş buraya' şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar daha sonra tribünlere doğru yönelen futbolculara alkışlarla moral verdiler.

LENS'E TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin 84'üncü dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakmasının ardından Jeremain Lens'i ıslıkladı. Hollandalı futbolcu, yedek kulübesine gelirken; bir kısım taraftar ıslıklarla tepki gösterdi. Diğer taraftarlar ise alkışlarla Lens'e destek oldu. Lens de kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

ABDULLAH AVCI DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Beşiktaş'ın sahasında Wolverhampton'a 1-0 mağlup olmasının ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Beşiktaş'ın 90+3'üncü dakikada geriye düşmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar 'Avcı istifa' şeklinde tempo tuttu.

LAR: Can EROK - İbrahim MAŞE