Wolverhampton-Beşiktaş maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. hafta karşılaşmasında yarın İngiltere 'de Wolverhampton ile karşılaşacak Beşiktaş 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.Maçın oynanacağı Molineux Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılığını alamadıkları maçlar oynadıklarını belirterek, "Bu sezonun son Avrupa maçına çıkacağız. Grupta, oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız maçlar oldu. Daha iddialı durumda olabilirdik. Futbolun içinde bunlar var. Grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın hücumda ve savunmada iyi oynadığını aktaran Avcı, "Güzel bir maç olmasını diliyorum. İyi bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz. Beşiktaş, her kulvarda iddialıdır." ifadelerini kullandı.As kadrodan birçok ismi İngiltere'ye götürmemesine değinen deneyimli çalıştırıcı, "Burak, geçen akşam serum yedi. Gökhan ve Atiba'nın sakatlık riski var. Vida, Caner ve kaleci Karius'u ben getirmedim. Pazar akşamı ligde ciddi bir maçımız var. Uluslararası seviyede tecrübe kazanmasını istediğimiz birkaç oyuncuya ilk on birde şans vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.Elneny: "Kupa ve ligde şampiyon olmak istiyorum"Basın toplantısına Abdullah Avcı ile birlikte katılan siyah-beyazlı futbolcu Muhammed Elneny ise şunları kaydetti:"UEFA Avrupa Ligi'nde şans yanımızda değildi ama bunu sorun etmiyoruz ligde çok iyi bir seri yakaladık. Her maç üstüne koyarak devam ediyoruz. Kupa ve ligde şampiyon olmak istiyorum. Büyük bir kulüpte oynuyorum ve bundan çok mutluyum."Siyah-beyazlı takım, yarın oynayacağı maçın son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.