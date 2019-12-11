Wolverhampton - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi son müsabakalarda 3 galibiyet elde eden Wolverhampton'ın karşısında, 4 mağlubiyet ve 1 kazanılan maç ile siyah beyazlı takım yer alıyor. Wolverhampton 10 puan ile gruptan çıkmayı arantiledi. 3 puanlı Beşiktaş ise K grubunun sonuncusu oldu. Wolverhampton - Beşikteş maçı kadro...

İngiltere'deki Molineux Stadium'da oynanacak müsabakayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Yardımcılıklarını da Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Aleksandrs Golubevs şeklinde belirlendi.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Maç beIN Sports kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KADROSU

Teknik adam Abdullah Avcı Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz'ı kadroya almadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ruiz ile Nkoudou da İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek.

Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Elneny, Necip, Rebocho, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Erdem Diaby.

WOLVERHAMPTON KADROSU

Diogo Joto, R. Jimenez, Adama, Jonny Castro, J. Mountinho, Ruben Neves, M. Doherty, R.Saiss, C. Coady, L. Dendoncker, R. Patricio, Pedro Neto, Patrick Cutrone, Ruben Vinagre.

UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU

Braga - 11

Wolverhampton - 10

Slovan Bratislava - 4

Beşiktaş - 3