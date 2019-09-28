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Wolverhampton ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek İngiltere Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

28.09.2019 19:14Wolverhampton ilk galibiyetini aldı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek İngiltere Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı.
Wolverhampton, ligin 7. haftasında Molineux Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, Matt Doherty'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 68. dakikada Daryl Janmaat kendi kalesine gol atınca Wolverhampton maçı 2-0 kazandı.
Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Wolverhampton puanını 7'ye çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Watford 2 puanda kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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