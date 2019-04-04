Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez'i 38 Milyon Euroya Transfer Etti

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Benfica'dan kiralanan Jimenez'in bonservisi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

37 MAÇTA 15 GOL ATTI +

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolverhampton Wanderers, Meksika Milli Takımı'nda da forma giyen Jimenez için kulüp rekoru 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon ligde 7'nci sırada yer alan Wolverhampton Wanderers formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Raul Jimenez, 15 gole imza attı.

Kaynak: AA