Women of the World festivali, Thinkin toplantıları ile kadınların fikirlerini dinliyor

British Council'ın 2017 yılından bu yana yürüttüğü Kültür Alanında Kadın ve Liderlik programı kapsamında, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Women of the World Festival 2020 (Dünya Kadınları Festivali 2020)için hazırlıklar sürüyor!Kadınların başarılarını kutlamak ve desteklemek üzere hayata geçirilen ilk festival olan Women of the World (WOW), kurulduğu 2011 yılından bu yana altı kıtada ve 30'dan fazla şehirde düzenlenen festivalleriyle, iki milyondan fazla insana ulaşarak dünyadaki en büyük, en kapsamlı ve en önemli kadın festivali olma özelliğine sahip. Kadınlardan ilham alan festival, WOW Thinkin adı verilen planlama toplantılarında da kadınların seslerini duymayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularındaki düşüncelerini dinlemeyi, başarılarını, karşılaştıkları engelleri ve neler görmek istediklerini öğrenmeyi amaçlıyor. 17-18 Eylül tarihlerinde, WOW'un Kurucu Direktörü Jude Kelly'nin moderatörlüğünde ve WOW Vakfı'ndan Claudia Merhej'nin katılımıyla Feriye İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk iki Thinkin toplantısı, hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul'da yaşayan herkesin katılımına açık olacak.

"WOW İstanbul, Thinkin toplantılarındaki katılımcıların önerileri ve fikirleri doğrultusunda şekillenecek"

Kadınları güçlendirmenin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın kapsayıcı, açık ve kalkınmış toplumlar yaratmada kilit bir rol oynadığına inanan British Council'ın Türkiye Sanat Direktörü Esra A. Aysun, "WOW festivalinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda İstanbul'da yer alan tüm farklı sesleri kapsayacak bir platform olabilmesi için Thinkin toplantılarında katılımcıları dinlemek ve mevcut fırsat ve zorlukların neler olduğunu öğrenmek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Bu festivali, katılımcılarla birlikte beyin fırtınası yaparak ve İstanbul'da nasıl bir WOW festivali görmeyi hayal ettiklerini anlayarak gerçekleştireceğiz. WOW festivali, Thinkin toplantılarındaki katılımcıların önerileri ve fikirleri doğrultusunda şekillenecek" sözleriyle katılımcıların planlama toplantılarındaki rollerinin önemini belirtti.

Katılımcıların WOW İstanbul'un hangi konulara odaklanması gerektiği konusunda söz sahibi olacağı Thinkin toplantılarında, aynı zamanda festivalde nelerin ve kimlerin temsil edilmesinin istendiği, programa hangi fikirlerin dahil edilmesi gerektiği ve bugün İstanbul'daki kadınlar için en çok geçerliliği olan konuların neler olduğu da tartışılacak.

Kadınların başarılarını destekleyen ilk festival

Kadınların toplumdaki öncü kimliklerini destekleyen, kadınlar için eşitliği teşvik eden, başarılarını kutlayan ve kadınların günümüzde hala karşılaştıkları engelleri mercek altına alan bir festival olma özelliği taşıyan WOW, Jude Kelly, CBE tarafından 2011 yılında kuruldu. Konuşmalar, oturumlar, atölye çalışmaları, konserler ve performanslar gibi birçok etkinliğin yer aldığı festival, katılımcıların bir araya gelerek dünyayı daha adil bir yer haline getirmek adına, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinin gerekliliği ve bu konuda yürüttükleri çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapabilecekleri bir diyalog ortamı sağlıyor.