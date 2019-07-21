Haberler» Sinema» Haber

Wonder Woman 1984 Filmi

Wonder Woman 1984 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wonder Woman 1984 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.07.2019 18:54 Wonder Woman 1984 Filmi
Gal Gadot'nun canlandırdığı Wonder Woman'ın maceralarını anlatan devam halkasıdır.


Yönetmen: Patty Jenkins
Senaryo: Patty Jenkins, Geoff Johns
Oyuncular: Gal Gadot, Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Gabriella Wilde, Kristoffer Polaha, Lyon Beckwith, Ravi Patel, Sonia Goswami, Kelvin Yu, Natasha Rothwell, Penelope Kapudija, Chris Silcox, Tessa Bonham Jones, Joakim Skarli, Martin Bratanov, Shane Attwooll, Joel Morris, Patrick Lyster, Constantine Gregory, Rosanna Walls, Marla Aaron Wapner, Ryan L. Price, Bern Collaço, Brittney Aleah, Oakley Bull, Kosha Engler, Manoj Anand
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Wonder Woman 1984
Yapımcı Firma: Landmark Mall
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 05.06.2020

Wonder Woman 1984 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com
Wonder Woman, Gal Gadot, Yönetmen, 1984, Sinema

Son Dakika Haberleri
18:54   Wonder Woman 1984 Filmi
17:54   The Whistlers Filmi
16:54   Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi
09:54   Cats Filmi
08:54   Motherless Brooklyn Filmi
08:54   Onun Adı Petrunya Filmi
12:54   El-Deccur Filmi