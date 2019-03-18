Wonderland Eurasia İçin Giriş Ücretleri Belirlendi

Kaynak: AA

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan, "Ankapark" olarak bilinen "Wonderland Eurasia" için giriş ücreti günlük kişi başı 25 lira olacak.Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan tema parkın açılışı 20 Mart Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.Uçan adadan uçan tiyatroya, rüzgar süvarilerinden buz mağarasına kadar birçok eğlence ünitesinin ve 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türünün bulunduğu tema parkın giriş ücretleri de belirlendi.Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları tamamlanan parkta, çocuk ya da yetişkin için tek kişilik giriş ücreti günlük 25 lira oldu. 25 liranın 5 lirası giriş, 20 lirası ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek.Wonderland Eurasia için belirlenen giriş ücretleri şöyle:"Yetişkin-çocuk günlük limitsiz 150 lira, yetişkin-çocuk günlük limitsiz VIP 190 lira, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz 950 lira, yetişkin-çocuk yıllık limitsiz VIP bin 250 lira, yetişkin-çocuk VIP tur günlük 750 lira, yetişkin-çocuk (Fast Pass) günlük 50 lira, 0-2 yaş ücretsiz, 4 kişilik aile günlük 80 lira, 5 kişilik aile 94 lira, 6 kişilik aile 100 lira."Ücretini ödedikten sonra park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isteyen ziyaretçiler, kart dolum noktalarından kartlarına yükleme yapabilecek.2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyorYıllık yerli ve yabancı 5 milyon ziyaretçinin beklendiği tema parkta, 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark bulunuyor.Parkta, dünyada en fazla burguya sahip 14 roller coaster, Türkiye'nin en yüksek bot kulesi Wind Riders, 75 metrelik dev kule "Abyssto The Underworld", Türkiye'de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, lav macerası, otorobot, Türkiye'nin en büyük MD çok boyutlu sineması, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı gibi birçok eğlence ünitesi yer alıyor.Taş Devri'nden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan teknoloji çağına kadar dünya kültürel mirasının da mimari örneklerini barındıran park, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkaracak.Ziyaretçiler, park genelinde AR/VR uygulamalı hologramlar ve interaktif animasyonlar gibi yeni trend teknolojik eğlence alanlarında da vakit geçirecek.Parkın giriş kapılarında Selçuklu izleriWonderland Eurasia'nın girişinde 13 ayrı Selçuklu mimarisinden motifler taşıyan ana giriş kapısı, 35 metre yüksekliği ve 100 metre genişliği ile büyülü dünyanın kapılarını tema park misafirlerine açacak.Selçuklu ana giriş kapısında Ağrı İshak Paşa Camisi, Amasya Burmalı Minare Cami, Bitlis İhlasiye Medresesi, Diyarbakır Selahattin Eyyübi Cami, Erzurum Çifte Minareli Medresesi gibi birçok cami ve medrese, orijinallerine uygun olarak ve aynı boyutlarda inşa edildi.Tüm mevsim şartlarına göre tasarlanan park, kış aylarında 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak, yaz aylarında ise açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.