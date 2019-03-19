Wonderland Eurasia Yarın Açılıyor

Kaynak: AA

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Wonderland Eurasia yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.Ankara Büyükşehir Belediyesince, 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan tema parkın açılışını duyurmak amacıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara yüzlerce futbol ve basketbol topu dağıtıldı.Açılışı yarın gerçekleştirilecek Wonderland Eurasia'ya ilk yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi hedefleniyor.Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi için hazırlanan tema parkında, 23 Nisan-5 Mayıs arasında konserler de verilecek.Uçan adadan uçan tiyatroya, rüzgar süvarilerinden buz mağarasına kadar birçok eğlence ünitesinin ve 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türünün bulunduğu tema parkın giriş ücretleri, çocuk ve yetişkin için günlük kişi başı 25 lira, 4 kişilik aile için 80 lira, yıllık limitsiz ise 950 lira olarak belirlendi.