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Wordpress 5.4 Çıktı! İşte Gelen Yenilikler

Hemen hemen tüm web sitesi ve blog sahipleri tarafından kullanılan CMS içerik yönetim sistemi olan Wordpress'in yeni sürümü çıktı.

01.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:49
Wordpress 5.4 Çıktı! İşte Gelen Yenilikler
Hemen hemen tüm web sitesi ve blog sahipleri tarafından kullanılan CMS içerik yönetim sistemi olan Wordpress 'in yeni sürümü çıktı. Gelin hep beraber Wordpress 5.4 ile hangi özelliklerin geldiğine yakından bakalım.

Wordpress 5.4 Özellikleri

552 gönüllü katılımcı tarafından geliştirilen 5.4 sürümü, yeni bloklar, daha hızlı bir düzenleyici, gizlilik geliştirmeleri ve geliştirici eklemelerini içermekte. Wordpress 5.4 ile birlikte iki yeni blok geldi. Bu bloklardan bir tanesi sosyal simgeler bir tanesi de düğmeler. Yazının rengini değiştirmek yeni sürüm ile çok daha rahat yapılabilmekte.

Düzenleyicinin %15 daha hızlı olduğu, %51 daha hızlı yazma süresinin olduğu açıklandı. Başlangıçtaki ipuçları kısmı kaldırıldı. Onun yerinde ihtiyaç duyduğunuzda bir karşılama rehberi penceresi bulunmakta.

Kişisel verilerin dışa aktarılması artık kullanıcıların oturum bilgilerini ve topluluk etkinlikleri widget'ındaki kullanıcıların konum verilerini içermekte. Gizlilik araçlarını kullanarak dışa aktarma ve silme isteklerini işlerken ilerlemeyi de görebilmeniz mümkün.

Artık bir bloğun Düzenleme veya Gezinme modunda olduğunuzu ayırt etmek daha kolay bir hale geldi. Wordpress 5.4 hakkında daha fazla bilgi almak için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Wordpress, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Wordpress 5.4 Çıktı! İşte Gelen Yenilikler - Haberler

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