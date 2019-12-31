WordPress etkinliği için Geri Sayım

Türkiye'nin ilk ve en büyük WordPress etkinliği olan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020'de de WordPress meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, Türkiye'nin lider hosting firması Natro Ana sponsorluğunda düzenlenecek.

İnternetin en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress dünyasındaki son gelişmeler, trendler, WordPress'in geçmişi, gelişimi, geleceği mercek altına alınacak. Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü wordpress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılmcılarla buluşacak. WordPress tutkunlarının tüm sorularına cevap bulacağı etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak.