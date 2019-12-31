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WordPress etkinliği için Geri Sayım

Optimizasyondan güvenliğe, e-ticaretten performansa WordPress dünyasında merak edilenlerin konuşulacağı WPFest2020 için geri sayım başladı.

31.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:19 WordPress etkinliği için Geri Sayım

'nin ilk ve en büyük WordPress etkinliği olan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020'de de WordPress meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, Türkiye'nin lider hosting firması Natro Ana sponsorluğunda düzenlenecek.

İnternetin en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress dünyasındaki son gelişmeler, trendler, WordPress'in geçmişi, gelişimi, geleceği mercek altına alınacak. Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü wordpress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılmcılarla buluşacak. WordPress tutkunlarının tüm sorularına cevap bulacağı etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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