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Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönemi kendi alanlarında başarılı 14 girişim ile başlıyor.

09.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:55Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen Demo Day ile 5. dönemi tamamlanan ve bugüne kadar 67 girişimin kabul edildiği programdan 49 girişim mezun oldu. 6 ay süren programda girişimlere; ofis desteğinin yanı sıra kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı vb. destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere işbirliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.

Workup Girişimcilik Programı'nın yeni dönem seçimleri 8 Ocak'ta Workup ekibinin yanı sıra, programdan mezun olanlar, mentorlar, İş Bankası ve iştirak şirketlerinin yöneticilerinden oluşan geniş bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşti. Etkinlik sonrası katılımcıların oyları ile seçilen girişimler, programın 13 Ocak 2020 tarihinde başlayacak 6. dönemine kabul edildiler.


İş Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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