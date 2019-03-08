World Cities Congress İstanbul'la Dünyaya Sahip Çıkalım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12 ülke, 80 teknoloji üreten firma ile gerçekleşecek olan World Cities Congress İstanbul, alanında güçlü isimleri bir araya topluyor.

Daha yeşil daha yaşanabilir, hayatın akışını kolaylaştırmayı hedefleyen platformlarının buluştuğu World Cities Congress İstanbul 2019 kapsamında fuarın ikinci gününde "çevre" konulu panele konuşmacı olarak katılacak olan Javier Goyeneche; "B Gezegeni Yok" ve "Tras (h) umanity" gibi etkileyici mesajların sahibi.

Javier Goyeneche; kahve telvesinden, denizlerden toplanan eski balıkçı ağlarına, atık otomobil lastiklerine kadar pek çok farklı malzemeyi yaşama geri kazandırıyor. Bunu yaparken de sadece geri dönüşümle dünyaya fayda sağlamakla kalmayıp ciddi bir moda markası olan Ecoalf ile gerçek bir katma değer yaratıyor.

Sürdürülebilirlik odaklı bir işletme olan Ecoalf'in girişimci yöneticisi Javier Goyeneche, Fun & Basics adlı ilk şirketi ile on yıl içinde 70'ten fazla mağazaya genişledi ve ürünleri 350'den fazla perakende satış mağazasında satıldı. Londra'daki Avrupa İşletme Fakültesi'nin ardından ABD Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nde Uluslararası Pazarlama Stratejileri alanında yüksek lisans yapmış olan Goyeneche'e markası, Madrid'deki En İyi Genç Girişimci ödülünü kazandırdı.

Ecoalf, üreticilerle olan aktif uluslararası ittifaklar yoluyla atılan balık ağlarını, plastik şişeleri, eski araba lastiklerini, endüstriyel post pamukları ve hatta kahve telvelerini modaya uygun dış giyim, mayo, spor ayakkabı ve aksesuarlara dönüştürüyor. Ecoalf, Apple, Coca-Cola ve Marc Jacobs gibi tanınmış uluslararası markalar ile çalışarak dünya genelinde yüzlerce mağazaya ulaşıyor.

Kısaca Ecoalf; geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılan birinci nesil moda ürünlerini, pazardaki en iyi geri dönüşümsüz ürünlerle aynı tasarım ve kalitede yaratmak amacıyla hareket ediyor. Çöplerimizin ikinci bir fırsata sahip olduğunu, Ecoalf'in kurucusu Goyeneche; "Kahve sadece içmek için değildir onu giyebilirsiniz de" diyerek ortaya koyuyor.

Dünyayı daha yaşanabilir hale getirmenin pek çok farklı yolu düşünülebilir. Atıkları faydalı şekle dönüştürmek ise belki de bunların en etkilisi. Geleceğin şehirlerini, alanlarının profesyonellerinden dinlemek için World Cities Congress İstanbul'da yerinizi alın!

Kaynak: Bültenler