World of Warcraft'ın Beklenen 8.2 Yaması Bugün Çıkıyor

World of Warcraft'ın Battle of Azeroth sezonu için gelecek olan en büyük güncellemesi Rise of Azshara bugün oyuncularla buluşacak. Eğer bu sabah WoW'a giriş yapmayı denediyseniz sunucuların kapalı olduğunu ve Blizzard'ın güncellemeyi uyguladığını fark etmişsinizdir. Güncellemeye dair detaylı bilgi paylaştığımız habere aşağıdan ulaşabilirsiniz:Aşağıdaki videoda Rise of Azshara güncellemesinin detaylı incelemesini, nelerin yeni olduğunu veya nelerin değiştiğini görebilirsiniz. Yama notlarının tamamına da buradan bakabilirsiniz.İyi haber ise oyuna geri dönüş yapan oyuncular Rise of Azshara'nın yeni bölgelerine giriş yapmadan önce seviye atlamakla uğraşmayacaklar. 120. Seviyedeyseniz ve World Quest'leri açtıysanız, giriş yapmanızın ardından direkt olarak 8.2 yamasından bir görev alacaksınız.