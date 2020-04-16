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World War Z Game of the Year Edition Geliyor!

Focus Home Interactive ve Saber Interactive, World War Z Game of the Year Edition duyurusunu yaptılar. PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için hazırlanmakta ola bu sürüm, 5 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
World War Z Game of the Year Edition Geliyor!
Focus Home Interactive ve Saber Interactive, World War Z Game of the Year Edition duyurusunu yaptılar. PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için hazırlanmakta ola bu sürüm, 5 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak. Oyun ayrıca ilerideki bir tarihte Switch için de yayınlanacak.

World War Z, 2006 yılında yayınlanan kitabı ile aynı ismi taşımasına rağmen pek fazla bağlantısı olmayan ve 2013 yılındaki film ile aynı evrende geçen bir oyun. Hikaye olarak zombi kıyameti sonrasında Moskova, New York, Kahire, Sydney, Paris, Barcelona, Kudüs ve Tokyo dahil on beş farklı şehirde hayatta kalmayı başaran grupların başlarından geçenleri anlatıyor.

Dört kişilik kooperatif desteği ile oynanan World War Z oyununda altı farklı sınıf bulunuyor. Oyuncular aşama kaydederken, her bir sınıf için de yeni takviyeler (Perk) ve silahlar açmak mümkün oluyor. Oynanış sırasında farklı eşyalar da toplayabiliyorsunuz ama her defasında yerleri değişiyor. Ayrıca zombiler ile savaşmaya ek olarak, afetzedelere eşlik etmek gibi yan görevler de sizleri bekliyor.

World War Z Game of the Year Edition içerinde neler var?

World War Z Game of the Year Edition, ana oyun ve şimdiye kadar yayınlanmış olan tüm içeriklerine ek olarak gelecekte yayınlanacak olan içeriklere de erişim sağlayabileceksiniz. Bu yeni içerikler öne çıkanı yeni bir bölüm olacak. Marsilya şehrinde geçecek olan üç yeni PvE görevinin kendisine özgü haritaları, hikayesi ve karakterleri bulunacak.

Bunların yanı sıra, The Lobo Weapon Pack, Biohazard Weapon Pack, Military Bundle Weapon Pack, Last Aid Weapon Pack olmak üzere yeni silah paketleri ve The Professionals Character Skin Pack ve War Heroes Character Skin Pack olmak üzere karakter paketleri olacak.

Son olarak, Season Pass sahibi olmayan oyuncular yükseltme satın alarak Marsilya görevlerine erişim sağlayabilecekler. Ayrıca gelecekte kendisine özgü yetenek ağacı ve becerileri ile yeni bir oynanabilir sınıf dahil yeni içeriklerin yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Xbox One, Teknoloji
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