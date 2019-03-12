World Wide Web Doodle Oldu! World Wide Web Nedir?

Artık kendine ait bir dünyaya sahip olan Internet hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor. 12 Mart yani bugün World Wide Web'in 30. yıl dönümü. Yani internet 30 yıldır bir şekilde hayatımızda. İşte dünyayı birbirine bağlayan World Wide Web'in tarihi ve merak edilenler…

WORLD WIDE WEB – WWW NEDİR?

World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.

İNTERNET VE WEB AYNI ŞEY Mİ?

İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin başkanı olduğu W3C (World Wide Web Consortium) tarafından standartları belirlenmektedir.

WORLD WİDE WEB'İN GELİŞTİRİCİSİ TİM BERNERS LEE KİMDİR?

8 Haziran 1955 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelen Tim Berners-Lee, 1989'da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurmuştur. Aynı zamanda 1990 yılında ilk web tarayıcısı yazılımını geliştirmiştir. 1994 yılında ağ ile ilgili standartları dünya çapında belirleyecek açık bir kurum olan W3C'yi kurmuştur ve de başkanlığını yapmıştır. İnsanlık kültürüne katkılarından ötürü 2004 yılında kendisine kraliçe II. Elizabeth tarafından sör (sir) unvanı verilmiştir. Berners-Lee, şu anda Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu'nun (W3C) başkanı, MIT ve Oxford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörüdür.