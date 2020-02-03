Haberler » Ekonomi » Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak - Ekonomi

Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak

Fransa merkezli ödeme hizmetleri şirketi Worldline SA, dünyanın en büyük dördüncü ödeme hizmeti şirketini oluşturmak için ödeme sistem çözümleri şirketi Ingenico Group'u 7.8 milyar euro nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu.

03.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:18Worldline SA Ingenico Group'u 7.8 milyar euroya satın alacak

merkezli ödeme hizmetleri şirketi Worldline SA, dünyanın en büyük dördüncü ödeme hizmeti şirketini oluşturmak için ödeme sistem çözümleri şirketi Ingenico Group'u 7.8 milyar euro nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu.

Anlaşmanın maddelerine göre, Ingenico hissedarlarına hisse başına 123.10 euro veya nakit ve hisse senedi karışımı, bir aylık hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatı üzerinden yüzde 24 prim alacak. İşlem sonrası Ingenico hissedarları yeni şirkette yüzde 35 hisseye sahip olacak.

Worldline'ın CEO'su Gilles Grapinet'in birleşmiş şirketin CEO'su olurken, Bernard Bourigeaud'un da yönetim kuruluna başkanlık etmesi bekleniyor.

Ingenico Group, 2007 yılında, 1998 yılından itibaren distribütörlüğünü yürüten firmayı satın alarak, Türkiye pazarına doğrudan girdi. Ingenico terminallerinin bakım-onarım hizmetini de veren Ingenico Türkiye, bankacılık ve ödeme sistemleri sektörüne ayrıca, ödeme terminalleri, terminal yönetim sistemleri, temassız ödeme çözümleri gibi bir yelpazede ürünler sunuyor.



Türkiye, Fransa, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:43:33