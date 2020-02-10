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WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını duyurdu.

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:22WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, son iki senedir Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası organizasyonu olan etkinliğin, bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Konuyla ilgili TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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