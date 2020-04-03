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WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın küresel arzı günde 6 milyon varil azaltmayı değerlendiriyor.

03.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:23
WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın küresel arzı günde 6 milyon varil azaltmayı değerlendiriyor.

The Wall Street Journal'ın Cuma günü yayımladığı habere göre, OPEC üyeleri, bunun üzerinde kesinti yapılacaksa OPEC+ Grubu dışındaki üreticilerin de buna katılması gerektiğini belirtiyor.

Rusya'da yayımlanan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu önümüzdeki hafta toplanabilir.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habelerde, dijital ortamda yapılması planlanan ve fiilen sona eren üretim kısıntısı anlaşmasını görüşmek üzere düzenlenmesi planlanan toplantının yapılmasına ilişkin girişimi Suudi Arabistan'ın başlattığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Wall Street Jurnal Gazetesi, Rusya, Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek - Ekonomi

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