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Wto/azevêdo: gelişmekte olan ülkeler için pamuk üretimi önemli

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, WTO'da yaptığı konuşmada, pamuğun gelişmekte olan ülkeler için önemli olduğuna işaret ederken, pamuk ve ticaretin bir araya gelerek katma değer oluşturmalarının gelişmekte olan ülkelere yararlı olacağını söyledi.

08.10.2019 14:37Wto/azevêdo: gelişmekte olan ülkeler için pamuk üretimi önemli
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, WTO'da yaptığı konuşmada, pamuğun gelişmekte olan ülkeler için önemli olduğuna işaret ederken, pamuk ve ticaretin bir araya gelerek katma değer oluşturmalarının gelişmekte olan ülkelere yararlı olacağını söyledi.
"Dünya Pamuk Günü" töreninde konuşan Azevedo, pamuğun, en az gelişmiş ülkelerde geçim sağlama, istihdam yaratma ve ekonomik istikrar sağlayacağını söyledi ve katılımcılara pamuk üreticilerinin karşılaştığı dış pazarlara açılma, devlet yardımları ve tedarik problemleri gibi sıkıntılara dikkat etme çağrısı yaptı.
Ticaret, pamuk ve gelişme arasındaki ilişkinin önemine dikkat çeken Azevedo, WTO üyelerinin pamuk sektörünü desteklediklerini belirtti ve ekledi: "Fiyat değişimlerinde büyük rol oynayan, tarımsal ihracat sübvansiyonlarının önüne geçtiler. Gelişmekte olan ülkelerin pamuk üretimine katma değer eklemek için her adımda yer aldılar."
Pamuk sektörü üreticileri için "sahayı düzleme" adına halen yapılması gerek çok iş olduğunu söyleyen Azevedo, "Özellikle düşük yoğunluklu pamuk alanında hala yapılacak çok iş var" dedi.



Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi

Kaynak: DHA

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