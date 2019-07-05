WTO/Azevedo: Kapsayıcı bir ticaret sistemi oluşturulmasında kadınlar önemli bir rol oynuyor

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, kadınların ekonomik olarak desteklenmesinin "daha kapsayıcı" bir ticaret sisteminin oluşturulmasında "önemli bir rol" oynadığına dikkat çekerek, "Kadınların küresel ticarette tamamen yer alabilmeleri için engeller ortadan kaldırılmalı" dedi.

Azevedo, WTO'nun 3 Temmuz'da düzenlenen Ticaret İçin Yardım Küresel Görünüm (Aid for Trade Global Review) toplantısında yaptığı konuşmada ticaret ekosisteminde yer alan kadınlara yönelik daha kapsayıcı politikalar izlenmesi çağrısı yaptı. Azevedo, konuşmasında şunları söyledi:

"Kadınların ekonomik açıdan desteklenmeleri, daha kapsayıcı bir toplum ve ticaret sisteminin oluşturulmasının ana ilkelerindendir. Küresel ekonominin sunduğu bütün fırsatlardan yararlanmak istiyorsak, kadınların da bu çalışmalara tamamen entegre olmalarını sağlamamız gerekir.

"Dünya genelinde birçok ekonomide kadın girişimciler halihazırda hayati bir rol oynuyor. Bazı öngörülere göre gelişmekte olan ülkelerdeki küçük veya orta ölçekli girişimlerin üçte birini kadınlar yönetiyor. Buna rağmen kadınların küresel ekonomiye tam katılımı konusunda, daha az yasal hak veya politik olarak yeterince temsil edilemem gibi engeller yer almaya devam ediyor."

Azevedo, söz konusu engellerin kaldırılmasının sosyal ve ekonomik olarak büyük etkiye sahip olaağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"McKinsey'nin yaptığı bir araştırma, küresel cinsiyet uçurumunun önüne geçmenin 2025 yılına kadar küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) 12 trilyon dolar kazandıracağını öngörüyor. Bu soruna çözüm bulmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmalıyız ve bu noktada ticaret politikaları da önemli bir role sahip." - İstanbul

Kaynak: DHA