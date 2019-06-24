24.06.2019 16:56
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WTO: G20 ülkelerinde ticaret kısıntıları belirsizlik oluşturuyor

WTO: G20 ülkelerinde ticaret kısıntıları belirsizlik oluşturuyor

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO)G20 ekonomileri arasında giderek artan ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomide "belirsizlik" oluşturduğunu açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)G20 ekonomileri arasında giderek artan ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomide "belirsizlik" oluşturduğunu açıkladı.
WTO, geçen yılın Ekim ayından 2019'un Mayıs ayına kadar 20 yeni politika ile toplamda 335.9 milyar dolarlık bir ticaretin kısıtlandığını açıkladı. Bu rakam, aynı dönemde hazırlanan 29 yeni politika ile ticaret serbestisi verilen 397.2 milyar dolarlık ticaretin altında ancak WTO ek gümrük vergilerinin yeni bir küresel trend olduğunu ve son derece hızlı yükseldiğini duyurdu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Dünya Ticaret Örgütü , Ekonomi

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