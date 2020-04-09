Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

WTO: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

09.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:41
WTO: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

Raporun bulgularını, "Bu durumdan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye yorumlayan WTO Başkanı Roberto Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.

WTO'nun yayınladığı son raporda, bu yıl dünya ticaretindeki daralmanın yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık 2021 yılında toparlanma öngörüldü.

Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32 arasında geniş bir aralık verilmesinin, daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden kaynaklandığı belirtildi.

WTO raporunda, salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Ticaret Örgütü, Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››WTO: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:57: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 arttı - Ekonomi 09:56: Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı - Ekonomi 09:55: Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu - Ekonomi 09:48: Çermik Kale Barajında çalışmalar devam ediyor - Ekonomi 09:38: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi