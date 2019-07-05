WTO su ürünleri teşvik anlaşması çalışmalarını hızlandıracak

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, kıyı toplumlarının ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmek için su ürünlerine yönelik teşvik anlaşmalarının önemine dikkat çekti ve anlaşmaya yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısı yaptı.

WTO'nun 3 Temmuz'da düzenlenen Ticaret İçin Yardım Küresel Görünüm (Aid for Trade Global Review) toplantısında, daha adil ve etkili bir ticaret ekosistemi oluşturulması için ekonomik çeşitliliğe dikkat çekildi. Toplantıda, WTO su ürünleri teşvik çalışmaları anlaşmasının gelecek nesiller ve kıyı toplumları için ekonomik kaynakları koruma ve çeşitlendirme kapsamında sunduğu öneme dikkat çekildi. Azevedo, toplantıda konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Küresel balık stokları tükeniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre stokların yüzde 33'ünde fazladan avlanma yapılırken, kalanların çoğu da limitine ulaşmak üzere. Bu durum hepimizi endişelendirmeli.

"Tükenen stoklar kıyı toplumları ekonomilerinin de tükenmesi ve milyonlarca kişinin geçim kaynağını kaybetmesi anlamına geliyor. Okyanusların gelecek nesiller için sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerekiyor."

Birleşmiş Milletler Okyanuslar Özel Temsilcisi Peter Thomsonda Azevedo'ya paralel olarak WTO su ürünleri teşvik anlaşması oluşturulmasının önemine dikkat çekerek yeni kuralların sürdürülebilir "mavi" bir ekonomi oluşturulması için sağlıklı su ürünlerini kapsamı gerektiğini altını çizdi. - İstanbul

Kaynak: DHA