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Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü

Japonya'nın 4. tahliye operasyonu için Wuhan'a gönderdiği uçak, 198 yolcusuyla Tokyo'ya döndü.

07.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:27Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü
'nın 4. tahliye operasyonu için 'a gönderdiği uçak, 198 yolcusuyla 'ya döndü.

Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını kademeli olarak karantina bölgesinden tahliye eden Japonya'nın gece saatlerinde bölgeye gönderdiği 4. uçak Tokyo'ya döndü. İçerisinde 198 yolcu bulunan uçaktaki 80 kişinin Japon vatandaşları ile evli olan Çinliler olduğu öğrenildi. Bu sabah Tokyo Haneda Havaalanı'na inen uçakta gerekli sağlık taramaları yapılırken, yolcular ise gözetim altında tutulacakları sağlık kurumlarına yönlendirildi.

Dördüncü operasyon

Japonya bölgeye daha önce 3 uçak göndermiş, toplam 565 kişi Japonya'ya getirilmişti. Bölgeden gelen tüm Japon vatandaşları sağlık taramasından geçirilmiş, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) virüsün kuluçka süresinin tahmin edilenden kısa olarak 2-11 gün arasında değiştiğini açıklamasının ardından Japonya, Wuhan'dan getirilen kişilerin 2 hafta yerine 10 gün karantinada tutulacağını duyurmuştu. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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