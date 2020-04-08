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- Wuhan'da karantina kalktı Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da karantina kalktı.

08.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:59
- Wuhan 'da karantina kalktı
PEKİN - Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da karantina kalktı.
Dünya genelinde 82 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentindeki karantina dönemi sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Wuhan'dan tren ve uçak seferleri bugün tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.
Bugün Wuhan'ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.
Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan iç uçuşlar da bugün itibarıyla yeniden başladı. Karantina sonrası ilk günde toplam 200 uçuş gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi. Korona virüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.
Wuhan'da 50 bin vaka
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Wuhan'da şu ana kadar 50 binin üzerinde vaka görülürken, salgında 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, Çin anakarasında dün yeni korona virüsü salgınında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, can kayıplarının Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaleti ile Şanghay kentinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle Çin'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 333'e yükseldi. Komisyon, Çin anakarasında dün 62 yeni korona virüs vakasının kayıtlara geçtiğini, vakalardan 59'unun yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı. - Wuhan’da karantina kalktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Hubei, Wuhan, Güncel

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- Wuhan'da karantina kalktı
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