Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir

Dünyanın en eski tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin'in Wuhan şehrinde karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir
Dünyanın en eski tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin'in Wuhan şehrinde karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir.

Korona virüs salgının başladığı Çin'in Wuhan şehrinde karantinanın yakın zamanda kaldırılmasının yeni bir Covid-19 dalgasına neden olacağı belirtildi. Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, korona virüs salgınının merkez üssü olan Wuhan'daki karantina önlemlerinin gevşetilmemesinin ikinci korona virüs dalgasına neden olacağı belirtildi. Yapılan araştırmada "Tahminlerimize göre yasağı erken kaldırmak ya da ani bir kaldırma kararının verilmesi ikinci bir dalgaya yol açabilir. Karantinanın kaldırılma süreci yavaş yavaş gevşetilerek olmalı" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunda Uzman Kiesha Prem, "Wuhan şehrinin sosyal ilişkileri azaltmak için uygulamaya koyduğu benzeri görülmemiş önlemler salgının kontrolüne yardımcı oldu. Ancak şehir fiziksel mesafeli önlemleri erken kaldırmaktan kaçınmalı. Bunun için gerçekten dikkatli olmalı. Bu durum vakalarda daha erken bir ikincil tepe noktasına yol açabilir" dedi.

Öte yandan iki aylık katı bir karantinanın ardından seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı Wuhan'da Çarşamba günü tren ve otobüs istasyonları adeta kilitlendi. - PEKİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye’de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Doç. Dr. Mustafa Aydın: "İşletmelerimiz zorda. Acil destek istiyoruz" - Haber 14:02: Korona virüs nedeniyle meydanlar boş kaldı - Haber 14:02: Özalp'ta yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Haber 14:01: PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu - Haber 14:01: Terme 'vefa'da örnek oluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber