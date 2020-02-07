Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada bir çok ülkeye yayılan koronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükseldi. Çin hükümeti salgının önünü kesmek için bir dizi önlem aldı. Virüsün daha fazla kişiye yayılmaması için polisler şüpheli görülen evleri kontrol ederek, insanların ateşlerini ölçüyorlar.

EVLERİN KAPISINA İŞARET KOYDULAR

Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, karantina altında bulunan Wuhan kentinde önlemler giderek arttırılıyor.

Şehirde koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor.

POLİS ÖZEL KIYAFETLERLE EVLERE GİRİYOR

Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.