Haberler » Güncel » Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Haber

Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı.

23.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:30Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı. İlk olarak ülkenin kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571'e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20  Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi öldü
12:20  Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret
12:20  Şanlıurfa'dan İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi
12:14  Erzincan'dan İdlib'e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek
12:13  (Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı...
23.01.2020 12:29:13