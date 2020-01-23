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Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı.

23.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:36
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı. İlk olarak ülkenin kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571'e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.
(İHA)
Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA


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