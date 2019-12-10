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Wushu'da 19 madalya

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde yapıldı.

10.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:54Wushu'da 19 madalya
Wushu Kung Fu Geleneksel Şampiyonası, 'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 12 ilden 320 sporcu katıldı. Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakalarda sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için hünerlerini sergiledi. Wushu Kung Fu Taolu Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi 15 sporcu temsil etti.

Wushu antrenörü Ayşegül Ödemiş önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporcular toplamda 19 madalya kazandı. 3 sporcu 2 ayrı kategoride yarıştığı, 7 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 9 Türkiye üçüncülüğünü kazanan sporcular minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıştılar. - DÜZCE

Sakarya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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