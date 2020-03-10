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Wushu'da 19 Madalya Birden

Konya Büyükşehir Belediyespor'u Wushu branşında temsil eden genç sporcular, Wushu Sanda Okullar Arası Konya İl Müsabakalarında; 7 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya birden kazanarak önemli bir başarı elde etti.

10.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:55
Wushu'da 19 Madalya Birden

Büyükşehir Belediyesporli genç sporcular müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak madalyaları topladı.

Müsabakalarda madalya kazanarak kürsüye çıkan sporculardan; Hüseyin Enes Özkümüş, Muhammed Ali Mıdık, Fatmanur Selek, Eyüp Kadir Sarıyer, İlhan Talha Yıldırım, İlayda Şeveseli ve Seher Hazal Mıdık altın madalyanın sahibi olurken; Büşra Selek, Beyzanur Kara, Ali Osman Tok, Sena Nur Dede, Halil İbrahim Mıdık, Bengisu Erşanlı, Havvanur Balcı gümüş; Rabia Nur Acar, Yahya Özgür Çelik, Zehra KÜÇÜK Aydoğmuş, Ali Furkan Balcı ve Elif Çubukdiken de bronz madalya kazanan sporcularımız oldu.

JUDODA 5 ALTIN, 1 BRONZ

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular Burdur'da düzenlenen Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarında kulübümüzü ve ilimizi başarıyla temsil ederek, 5 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalarda; Yunus Emre Gülcur, Elif Nur Yalçın, Şerife Nur Erdoğan, Emirhan Soylu, Zeynep Betül Ayyıldız altın madalya, Sude Şeyma Tatar da bronz madalya kazandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Muhammed Ali, Konya, Güncel
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