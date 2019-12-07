Haberler » Spor » Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Spor

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde başladı.

07.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:40Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
Wushu Kung Fu Geleneksel Şampiyonası, 'nın ev sahipliğinde başladı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 12 ilden 320 sporcu katıldı.
Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakalarda sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için hünerlerini sergiledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun sanda ve taolu olmak üzere iki kategoride yapıldığını, organizasyonun da taolunun geleneksel şampiyonası olduğunu dile getirdi.
Bu tip şampiyonaları Türkiye'de her yıl yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Yoğun bir ilgi var. Uluslararası şampiyonalara gidebilmek için mutlaka Türkiye Şampiyonası'nda yarışmak lazım. Antrenörler de sporcular da bu şampiyonalara girmek için can atıyorlar. Organizasyon geçen yıllardan daha kalabalık. Sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Sakarya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:42 Ahmet Nur Çebi'den karamsar tablo - Spor
14:41 PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması - Spor
14:40 Galatasaray'dan Luyindama açıklaması - Spor
14:40 Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Spor
14:34 Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı... - Spor
14:25 Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi - Spor
13:25 Real Madrid Avrupa Süper Ligi için girişimlerini hızlandırdı - Spor
12:59 Ahmet Nur Çebi: TFF transfer yapamayacağımızı söylüyor - Spor
12:52 Kayserispor'da Berna Gözbaşı başkan seçildi - Spor
12:36 Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı - Spor
7.12.2019 14:49:14