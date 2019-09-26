WWF-Türkiye ve TURYİD, sıfır atık için harekete geçti!

Bu harekete katılan restoran sahipleri, atık azaltmaya yönelik Amerikan servislerin kaldırılması, suyun sürahide servis edilmesi, tek kullanımlık şeker paketlerinin kaldırılması ve pipet kullanılmaması gibi taahhütlerde bulundu.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), WWF'in Blue Panda Yelkenlisi'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde Sıfır Atık hareketine destek amacıyla bir girişim başlattı. Daha sağlıklı ve iyi korunan bir Akdeniz için yelken açan tekne Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede TURYİD üyesi restoranlardan harekete katılanlar da, Blue Panda yelkenlisinde düzenlenen etkinlikte, "Atık Azaltma Taahhütleri"ni açıkladı.

Toplam 22 restoran, 121 şube

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan restoran sahipleri; Amerikan servislerin kaldırılması, suyun sürahide servis edilmesi, tek kullanımlık şeker paketlerinin kaldırılması ve pipet kullanılmaması gibi taahhütlerde bulundular ve diğer restoranları da bu harekete katılmaya davet ettiler. Toplam 22 restoran, 121 şubesiyle hareketi başlattı. Taahhüt edilen azaltımlar sonucunda bir yılda 2700 ağaç kesilmemiş olacak; 6 ton alüminyum, 460 ton su tasarrufu sağlanacak ve 42 ton daha az plastik atık çıkacak.

Aslı Pasinli: 'Akdeniz'i kirleten atıkların %95'i plastik'

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "WWF'in geçtiğimiz yıl yayımlanan ' Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak' başlıklı raporuna göre, Akdeniz'in açık sularını, deniz tabanını ve kıyılarını kirleten atıkların %95'ini plastik maddeler oluşturuyor.Akdeniz'e kıyısı bulunan Avrupa ve Afrika ülkelerinde plastiklerin çoğu yolculuğunu Akdeniz'de tamamlayıp deniz hayatına büyük bir tehdit oluşturuyor. Ne yazık ki bu tablonun kaynaklarından biri de biziz. Türkiye bir yandan Akdeniz'deki plastik kirliliğinin sorumlularından biri, öte yandan Akdeniz'deki plastik kirliliğinin en çok etkilediği sahiller ülkemizde bulunuyor."

Pasinli konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün, bu kirliliğe dikkat çekmek için tüm Akdeniz'i kat ederek İstanbul'a ulaşan Blue Panda Yelkenlisi'nde, TURYİD'e üye restoranlar, bu kirliliği önlemek için atacakları adımları duyurmak için bir araya geldi. Geçen yıl, bireyleri tek kullanımlık plastikleri bırakmaya davet ettiğimiz "1 Güzel Hareket" kampanyamızla 110 binin üzerinde taahhüt topladık. Bugün de bu daveti duyan, birer güzel hareket yapan restoranlarla bir aradayız. Bunlar küçük adımlar gibi görünebilir, ama bir araya geldiğinde anlamlı değişiklikler oluşturuyor. Onların bu güzel hareketlerinin devamının geleceğine, çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. Hadi gelin, hepimiz birer güzel hareket yapalım."

Kaya Demirer: 'Sektörde atık azaltımı için çalışacağız'

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise konuşmasında yeme içme sektörünün atık yoğun bir sektör olduğuna dikkat çekti: "Her gün restoranlarda milyonlarca öğün yemek yeniliyor. Bunun sonucunda oluşan yıllık gıda, ambalaj ve plastik atığı çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu nedenle atacağımız her adım ciddi değişiklik yaratma gücüne sahip. Yeme-içme sektörüne daha bilinçli bir tüketim anlayışı getirmek amacıyla TURYİD olarak WWF-Türkiye ile sektörümüzdeki atık miktarını azaltmak için çalışacağız."

Sözlerini "Bugün üye restoranlarımız şubelerinde atık azaltmaya yönelik taahhütlerini açıklamak için bir araya geldi. Restoranlarımızda kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşumunun azaltılması amacıyla #birgüzelhareket yaparak, biz de yarınlarımız için önemli bir katkı sağlayabiliriz" diyen Demirer, konuşmasını ülkemizdeki tüm restoranları bu hareketin bir parçası olmaya davet ederek bitirdi.

TAAHHÜTTE BULUNAN RESTORANLAR:

Akbabalı, Banyan, Bidaha, Bigchefs, Brasserie Polonez, Brewmark, Cantinery, Firuze, Frankie İstanbul, Grıll Polonez, İncirli Şaraphane, Kırıntı, Kydonıa, La Mancha, Lucca, Midpoınt, Pocoloco, Rana By Topaz, Tadında Anadolu, Tickerdaze, Turcusıne, Welldone.