Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.
04.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:54
Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Xavier Hernandez Creus, Barcelona, Barselona, La Liga, Spor