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Xavi'nin FC Barcelona'da Attığı En İyi Beş Gol

Altyapı eğitimini Barcelona'nın tanınmış akademisi La Masia'da alan Xavi, 1998 yılında ilk defa FC Barcelona'nın A takımına yükseldi. Kariyerinve ardından kulüp ve futbol tarihinin en unutulmaz futbolcularından birine dönüştü. 2015 yılında ayrılacağı kulüpte kariyerinin neredeyse tamamını geçiren ve bu sürede FC Barcelona, İspanya ve tüm dünya futbol tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri haline gelen Xavi'nin Barça formasıyla attığı en iyi beş gol ekranlarınızda!

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
Altyapı eğitimini Barcelona 'nın tanınmış akademisi La Masia'da alan Xavi, 1998 yılında ilk defa FC Barcelona'nın A takımına yükseldi. Kariyerinve ardından kulüp ve futbol tarihinin en unutulmaz futbolcularından birine dönüştü. 2015 yılında ayrılacağı kulüpte kariyerinin neredeyse tamamını geçiren ve bu sürede FC Barcelona, İspanya ve tüm dünya futbol tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri haline gelen Xavi'nin Barça formasıyla attığı en iyi beş gol ekranlarınızda! Xavi’nin FC Barcelona’da Attığı En İyi Beş Gol

Kaynak: Dugout



Etiketler: Xavier Hernandez Creus, Barcelona, Futbol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Xavi'nin FC Barcelona'da Attığı En İyi Beş Gol - Spor
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