Xbox Series X, Bütün Xbox One Oyunlarını Destekleyecek

Yeni nesil konsol savaşları daha şimdiden başlıyor. Microsoft zaten uzun zamandır Xbox Series X konsolunun reklamını yapıyordu. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan teknik detayların bir kısmının ardından bu hafta başında da tamamı gözler önüne serilmişti.Şu durumda yeni nesil Xbox konsolunun en çok ilgi çeken yanı ise elbette geriye uyumluluk. Xbox One oyuncularının geriye uyumluluk kütüphanesinde hatırı sayılır derecede fazla zaman geçirdiğini düşünecek olursak, bu Microsoft açısından rakibi Sony karşısında büyük bir koz olacak. Çünkü, Sony PlayStation 5 konsolunun sunumunda şimdilik sadece PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyunlarının destekleneceğini ama ilk etapta tamamının olmayacağını söylemişti. Yani Amerikan yazılım devi, bu konuda birkaç adım önde gidiyor diyebiliriz.Bu haftanın başında paylaşılan detaylı bilgilerin ardından Microsoft, Xbox Twitter hesabı üzerinden geriye uyumluluk ile ilgili önemli bir Twitter paylaşımında bulundu. Xbox Series X, çıkışında tüm Xbox One oyunlarını da destekleyecek.Bring your favorite games with you to Xbox Series X! Simply connect your existing external USB hard drive to Xbox Series X and your entire library is instantly accessible. #PowerYourDreams pic.twitter.com/7ysBjnwulg— Xbox (@Xbox) March 17, 2020Xbox Series X konsolunun arka tarafındaki Depolama Genişletme Kartı slotları aracılığıyla depolama alanının performans kaybı olmaksızın genişletilebildiğinden bahsedildikten sonra, "Favori oyunlarınızı Xbox Series X'e taşıyın! Basit bir şekilde mevcut harici USB diskinizi Xbox Series X'e bağlayın ve tüm kütüphaneniz anında erişilebilir olsun." denmiş.Bu paylaşımın ardından bir hayranın sorduğu soruya cevap veren Microsoft, halihazırda geriye uyumluluk kütüphanesinde bulunan tüm oyunlara ek olarak Xbox One için satışa sunulmuş tüm oyunların da Xbox Series X konsolunda oynanacağını onaylamış.All games that are currently Backwards Compatible, yes. Plus all Xbox One games.— Xbox (@Xbox) March 19, 2020Bakalım Microsoft cephesinin bu atağına Sony nasıl cevap verecek. Yukarıda da bahsettiğim gibi, PlayStation 5 konsolunun çıkışında yüz kadar PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyunu desteklenecek. İlerleyen zamanlarda, geriye uyumluluk kütüphanesine yeni yeni oyunların ekleneceği söyleniyor ama daha eski PlayStation konsolları açısından herhangi bir plan şu anlık bulunmuyor. Tabii ki Sony saman altından su yürütmüyorsa. Bekleyip, göreceğiz.Tom Clancy's Rainbow Six: Siege geriye uyumlu olacak!Bir müjdeli haber de Ubisoft cephesinden geldi. Fransız yayıncının resmi internet sayfasındaki Soru-Cevap kısmında Yaratıcı Yönetmen Leroy Athanassoff, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının PlayStation 5 ve Xbox Series X tarafından destekleneceğini onayladı."Oyun geriye uyumlu olacak. Yani Rainbow Six: Siege diskini PS4'ten çıkartıp PS5'inize takabilecek veya Xbox One diskini çıkartıp Xbox Series X'inize takabileceksiniz."Buradan da anlaşılacağı üzere, oyun sadece dijital olarak değil kutulu olarak da geriye uyumlu olacak. Bununla birlikte, çapraz nesil eşleşme sistemi sayesinde PlayStation 4 kullanıcıları PlayStation 5 kullanıcılarıyla ve Xbox One kullanıcıları da Xbox Series X kullanıcılarıyla bir arada oynayabilecekler.

Kaynak: Tamindir