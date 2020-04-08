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Xbox Series X Yalnızca Çevrim İçi Olarak Tanıtılabilir!

Microsoft yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X için bazı şartları gözden geçiriyor gibi gözüküyor.

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Xbox Series X Yalnızca Çevrim İçi Olarak Tanıtılabilir!
Microsoft yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X için bazı şartları gözden geçiriyor gibi gözüküyor. İşte detaylar!

Xbox Series X Canlı Yayınla Duyurulacak

Covid-19 salgınından dolayı pek çok etkinlik ve lansman çevrim içi olarak düzenlendi ya da iptal edildi. Microsoft bu sene içerisinde (ve muhtemelen yakın bir zamanda) Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre bu modelin tanıtımı da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılına kadar yapılacak tüm iç ve dış etkinlikler dijital olarak düzenlenecek. Bu da Xbox Series X lansmanında fiziksel mekan yerine dijital platform tercih edileceğini işaret ediyor.

Genel anlamda Microsoft, Xbox lansmanları ile birlikte büyük bir reklam kampanyası başlatır. Örneğin Xbox One'da dünyanın dört bir yanında fiziksel etkinlikler düzenlenmişti. New York'ta sokak eğlencesi ve ücretsiz konserler yapılmış, Vancouver'de dev, zombi dolu bir Xbox One etkinliği gerçekleştirilmişti. Hatta perakende olarak satılan ilk Xbox One, Yeni Zelanda'da bir akvaryumdaki köpek balıkları tarafından korunmuştu. Bu şartlarda ise reklam kampanyalarının pek mümkün olmadığı düşünülebilir.

Şu aşamada yeni modelin ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini korusa da şirketin genel olarak Sony'den önce adım attığı biliniyor. Bu nedenle kasım ayının öncesinde bir tanıtım görmemiz oldukça muhtemel.

Peki siz Xbox Series X hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Xbox One, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Xbox Series X Yalnızca Çevrim İçi Olarak Tanıtılabilir! - Haberler

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