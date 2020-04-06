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Xbox'ta Oyun Oynayarak Covid-19 Mücadelesine Destek Verebilirsiniz

ABD'deki Xbox kullanıcıları, konsolları üzerinden oyun oynayarak CDC Foundation'ın Covid-19 kampanyasına bağışta bulunabilecek.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Xbox'ta Oyun Oynayarak Covid-19 Mücadelesine Destek Verebilirsiniz
ABD'deki Xbox kullanıcıları, konsolları üzerinden oyun oynayarak CDC Foundation'ın Covid-19 kampanyasına bağışta bulunabilecek. ABD'de Xbox konsollarının giriş ekranı güncellendi ve ekrana CDC Foundation'ın logosunu gösteren bir kutucuk eklendi. Bu logoya tıkladığınızda, tüm önemli ayrıntıların açıklandığı farklı bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Xbox üzerinden CDC Foundation'a bağışta bulunabilmek için, Microsoft Rewards üyesi olmanız gerekiyor (Xbox'ınız üzerinden ya da Microsoft Rewards internet sitesi üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz). Konsolunuzda oyunlar oynadıkça, Game Pass görevlerini tamamladıkça, filmler kiraladıkça ya da satın aldıkça ve Xbox oyunları satın aldıkça Microsoft Rewards adı verilen ödüller kazanırsınız.

Bu yeni yardım kampanyasıyla, Microsoft Rewards'ta elde ettiğiniz ödülleri CDC Foundation'a bağışlayabilirsiniz. Microsoft Rewards'ta kazandığınız her 1.000 Rewards (1.000 ödül puanı) 1 dolara karşılık geliyor. Microsoft, daha fazla para toplanabilmesi için, bağışlanan tüm ödüllerin dolara çevrilerek CDC Foundation'a aktarılmasını sağlıyor. Xbox Live'da Bahar İndirimi!

Eğer Xbox'ınızda oynamak üzere yeni bir oyun arayışı içindeyseniz, Microsoft'un Xbox Live'da harika bir Bahar İndirimi başlattığını hatırlatmamızda fayda var. Bu kapsamda indirimli fiyatlardan satılan oyunlar şu şekilde:

Dragon Ball Z: Kakarot
Red Dead Redemption 2
Resident Evil 2
Mortal Kombat 11
Star Wars Jedi: Fallen Order
The Sims 4
FIFA 20
NHL 20
Madden NFL 20

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Microsoft, Teknoloji
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