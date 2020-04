XCOM: Chimera Squad, PC için Duyuruldu! İşte Detaylar

Kaynak: Tamindir

2K Games ve Firaxis Games, XCOM serisinin yeni oyununu duyurdular. PC (Steam) için geliştirilmekte olan XCOM: Chimera Squad, 24 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak.Hem tamamıyla yeni bir hikaye hem de taktiksel sıra tabanlı oynanışta yenilikler sunacak olan XCOM: Chimera Squad, XCOM 2 oyununun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. İnsanlık dünyayı istila eden yaratıkları tarumar ettikten sonra, Overlords gezegenden kaçmış ama eski askerlerini geride bırakmıştır. İnsanlar ile yaratıklar dayanışma ve bir arada var oluş çabası içindedir.Ne var ki dünyadaki bütün her şey bu türler arası birliği desteklememektedir. Bu bağlamda da elit insan ve yaratık ajanlarından oluşan Chimera Squad, birlikte çalışarak City 31'i kargaşaya sürüklemeye çalışan tehditleri ortadan kaldırmak durumundadır.XCOM: Chimera Squad nasıl bir oyun?XCOM: Chimera Squad oyunundaki her bir askeriniz diğerinden türüne özgü olarak yapacağı saldırılar dahil taktik yeteneği ve mangaya katılma nedeni açısından farklılık gösterecek. Öte yandan, doğru askerleri bir araya getirerek ve kooperatif eylemler uygulayarak etkili kombolar gerçekleştirebileceksiniz. Bununla birlikte otomatik inisiyatif sistemi sayesinde, her bir askerin ve düşmanın sıra düzeninin değiştirilmesi ile birimin sıradaki hamlesine ve hamle yapıldığında da en fazla riske girecek olan birime bağlı olarak yeni stratejik olasılıklar gündeme gelecek.Çatışmada değilken, daralan zamana karşı rekabetçi görevlerinin, araştırmaları ve ajan atamalarını önceliklendirmek zorunda olacağınız yüksek teknolojiye sahip karargahınızda, operasyonları da yönetmeniz gerekecek.Son olarak, XCOM: Chimera Squad oyununda bir de Breach Mode olacak. Bu modda, manganızı aksiyonun ortasına bırakacak yeni çatışma evresi ile savaş alanını kendi avantajınıza göre şekillendireceksiniz. Stratejik olarak askerlerinizi farklı giriş noktalarına atayacak ve Breach ile ilgili yetenekler ile taarruzlarını koordine edeceksiniz.