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Xi: Çin coronavirüsün üstesinden gelebilecek durumda

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve kendisine, ülkesinin coronavirüsün üstesinden gelebilecek durumda olduğunu söylediğini açıkladı.

07.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:29Xi: Çin coronavirüsün üstesinden gelebilecek durumda

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve kendisine, ülkesinin coronavirüsün üstesinden gelebilecek durumda olduğunu söylediğini açıkladı.

Çin devlet televizyonunun haberine göre, Xi görüşmede Trump'a Çin'in coronavirüs salgının önlenmesi için her türlü çabayı göstermekte olduğunu söyledi.

Buna göre, Trump ile görüşmesinde, Çin'in coronavirüsün engellenmesi ve kontrol altına alınması için geniş kapsamlı ve sıkı önlemleri almakta olduğunu vurgulayan Xi, Çin'in salgının üstesinden gelebilecek durumda olduğunu ve salgının ülkenin ekonomisi üzerinde önemli bir etki yapmayacağının altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere ise yaptığı açıklamada, Trump'ın Xi ile görüşmesinde Çin'in koronavirüs salgını ile mücadelesine güvendiklerini ifade ettiğini söyledi. Trump ve Xi'nin iletişimi ve işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştıklarını da belirten Deere, bunun yanı sıra iki liderin ABD-Çin faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasına bağlılıklarını teyit ettiklerini de vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Şi Cinping, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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