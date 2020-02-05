Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm sağlı otoritelerinin coronavirüs ilgi ilgili gelişmelere ilişkin merkezi çok net bir şekilde ve tam zamanında yapmaları çağrısı da yapan Xi, aynı zamanda salgını engelleme çalışmalarının da kararlılık içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Xi hafta başında yaptığı bir konuşmada da, giderek büyüyen coronavirüs salgınının, ülkesinin ekonomik ve sosyal istikrarını zarar verebilecek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Coronavirüssalgını sonrası Çin hükümetiyle düzenlediği ikinci toplantısında Xi, coronavirüs ile ortaya çıkan kriz durumunun Pekin yönetimi için bir sınav niteliğinde olduğu uyarısı yaptı.

Xi ayrıca, Çin hükümet üyelerini ve devlet yetkililerini, salgının yayılmasını bir an önce kontrol altına alacak çozumlar bulma konusunda da uyardı.