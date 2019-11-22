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Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süregelen ticaret savaşını Çin'in istemediğini, ancak gelinen noktada, ticaret savaşından korkmadıklarını vurguladı.

22.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:27Xi: Ticaret savaşını Çin istemedi, ama korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süregelen ticaret savaşını Çin'in istemediğini, ancak gelinen noktada, ticaret savaşından korkmadıklarını vurguladı.

Pekin'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xi, Çin'in ABD ile 'birinci aşama' ticaret anlaşmasına varmak istediğini ve ticaret savaşından kaçınmaya çalıştığını ancak gerektiğinde misilleme yapmaktan korkmadığını vurguladı ve "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde 'birinci aşama' anlaşması için çalışmak istiyoruz" dedi ve ekledi: "Gerektiğinde karşı koyacağız, ancak ticaret savaşına girmemek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu ticaret savaşını başlatmadık ve bu istediğimiz bir şey değil: "



Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Şi Cinping, Ekonomi

Kaynak: DHA

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