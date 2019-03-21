Xiaomi Black Shark 2 Oyun Telefonu Basınca Duyarlı Ekrana Sahip

Xiaomi Üçüncü Oyun Telefonu Black Shark 2'yi Piyasaya Sürdü
Xiaomi oyun telefonu pazarında yerini derinleştirmek istiyor. Razer gibi rakiplerle mücadele edecek şirketin üçüncü telefonu, Xiaomi Black Shark 2 oyun telefonu özellikleri neler?
Akıllı Telefonları bir DSLR fotoğraf makinesine dönüşmesine alıştık, ancak şimdi giderek artan mobil oyun pazarına da ayak uydurmaya başladı. Özellikle OLED ekranlardan sonra akıllı telefonların özellikleri oyunlardaki hassas kontrolleri kolayca kullanabileceğiniz bir şekilde sunuyor. Xiaomi'nin üçüncü oyun telefonu BLACK SHARK 2'de aslında bunların en yenisi…
Xiaomi Black Shark 2 oyun telefonu sağ ve sol kontrolleri ekranınızın üstüne getiriyor. Çinli akıllı telefon üretici – teknoloji şirketi üçüncü oyun telefonunu piyasaya sürdü. Bu sefer daha fazla kontrol sonmak için basınca duyarlı bir ekran kullanıyor.
Telefonun Samsung
tarafından desteklenen ekran içi parmak izi okuyucusunun yanında aynı zamanda basınca duyarlı sağ ve sol kontrolleri ekranın üstüne getirmenize olanak sağlıyor. Böylece oyunlarınızı fiziksel düğmelere basmak yerine ekrana basarak kullanabileceksiniz. Basınca duyarlı ekran özelliği, ekranın kendisinin özelliği değil aslında. 6.39 inçlik AMOLED ekran, ekran titremesini düşük parlaklıkta azaltmak, renk doğruluğu artırmak ve dokunma gecikmesini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ekranınıza eklenen düğmeler sizi bazı oyunlarda yavaşlatabilir ancak Snapdragon 855 mobil işlemci amiral gemilerinde gördüğümüz gücü size kesinlikle sunuyor. Selefi Helo gibi Black Shark 2 modelide buharlı soğutma odasına sahip.
Xiaomi Black Shark 2 Oyun Telefonu Diğer Özellikleri
Oyuncuların takdir edeceği diğer özellikleri ise 4.000 mAh batarya, 27W hızlı şarj desteği, giriş seviyesi modelinde bile 6GB RAM ve 128GB depolama alanı, yada 12GB RAM ve 256GB depolama alanı seçeneği sunuluyor. 48 MP ve 12 MP arka kamera ve öne bakan 20 MP bir selfi kamerası bulunuyor.
Bu model şirketin üçüncü oyun telefonu. İlki Black Hawk Nisan 2018'de, Helo modeli ise Ekim 2018'de piyasaya sürülmüştü. Şimdiye kadar Razer ve ASUS gibi bu alanda ciddi rakipleriyle mücadele ediyor.
Xiaomi Black Shark 2 Oyun Telefonu satış fiyatı Çin'de 480 dolar. Xioami Türkiye
bunu satışa ne zaman sunar henüz bilemiyorum.The Verge, PocketnowBlack Shark 1, 2
Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com