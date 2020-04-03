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Xiaomi'den Rekorlar Kıran Giyilebilir Aksesuar Başarısı

Xiaomi yaptığı açıklamada giyilebilir akseuar pazarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu.

03.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:50
Xiaomi'den Rekorlar Kıran Giyilebilir Aksesuar Başarısı
Xiaomi yaptığı açıklamada giyilebilir akseuar pazarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu.

Yüz Milyon Sevkiyat

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2014 ve 2019 yıllarını kapsayan altı yıllık süreçte şirketin toplam giyilebilir aksesuar sevkiyatı yüz milyon birimi geride bıraktı.

Temel olarak bu başarının anahtarını mi Band ürünleri oluşturuyor. Uzun pil ömrü ve düşük fiyat gibi unsurlar ile öne çıkan akıllı bileklik serisinin yeni ürünü de bu sene içerisinde tanıtılarak satışa sunulacak.

Mi Band 5 ile ilgili bilinen detaylar şu aşamada kısıtlı olsa da daha geniş renkli ekran, küresel ölçekte geçerli NFC, gün ışığında daha iyi okunabilirlik için geliştirilmiş panel olmak üzere birkaç çeşit söylenti var.

Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



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