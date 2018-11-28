Xiaomi mi 8 Se Geekbench'te Android Q ile Görüntülendi

Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla kısa sürede global çapta popülarite elde etmeyi başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini kullanıcılarına oldukça hızlı bir şekilde ulaştırmasıyla tanınıyor.

Mi 8 ailesinin en gelişmiş üyeleri mi 8 ve mi 8 Explorer için hali hazırda Android Pie güncellemesi yayınlamış olan şirket, yılın son çeyreği bitmeden serinin diğer üyeleri mi 8 Pro ve mi 8 SE için de Android Pie güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor.

Ancak görünüşe bakılırsa şirketin mi 8 SE için planları yalnızca Android Pie ile sınırlı değil. Cihaz daha Android 9 Pie güncellemesi bile almadan Android'in gelecek sene kullanıcılar ile buluşacak sürümü Android Q ile Geekbench'te görüntülendi.

Bu da demek oluyor ki şirket daha şimdiden cihazın Android Q güncellemesinin testlerine başlamış durumda. Buradan yola çıkarak cihazın Android Q güncellemesi alacak ilk cihazlar arasında yer alacağını rahatlıkla öngörebiliyoruz.