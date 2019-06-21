?Xiaomi mi 9T ve mi Band 4'ün Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi yeni amiral gemisi mi 9T ve mi Band 4'ün Türkiye fiyatı belli oldu!



Dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi, Avrupa'dan hemen sonra Türkiye'de amiral gemisi Xioami Mi9 T ve mi Smart Band 4'ün lansmanını gerçekleştirdi. İşte telefon ve akıllı saatin özellikleri ve Türkiye fiyatı.



Xiaomi bugün amiral gemisi mi 9 ailesinin son üyesi mi 9T'nin Türkiye pazarına girişini duyurdu. Temmuz ayının başında Türkiye'de satışa sunulacak olan mi 9T, 3,799 TL'den başlayan fiyatlarla teknoloji severlerle buluşacak. Mi9 T gücünü en yeni Qualcomm® Snapdragon 730 işletim sistemi, 6.39 inç Tam Ekran, 20MP Pop-up ön kamera ve arka 48MP üçlü kameradan alıyor.



Xiaomi Türkiye Genel Müdür'ü Usher Lui"Mi 9 ve mi 9 SE dahil olmak üzere markanın amiral gemisi mi 9 serisine inanılmaz bir ilgi gördük. mi 9T ile büyük bir 4000mAh batarya ve gerçek tam ekran gibi özellikler getirerek, Türk tüketicilerine yeniliği getirme felsefemizi dürüst fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz" diyor ve ekliyor; "Akıllı telefonun ötesinde, Xiaomi IoT alanında lider ve mi Band 4'ün tanıtımıyla herkes için akıllı, birbirine bağlı bir yaşam tarzı sağlama konusundaki taahhüdümüzü açıkça ortaya koyuyor."



CPU ve GPU performansını artıran Qualcomm® Snapdragon 730



Mi 9T, öncü Snapdragon™ 710'a kıyasla AI(yapay zeka) performansının iki katına çıkarmanın yanı sıra, CPU performansı için yüzde 35, GPU için yüzde 10 artış sağlayarak sınıfının en iyisi Qualcomm Snapdragon™ 730 işletim sisteminden destek alıyor. Aşırı güç verimliliği için 8nm işlemine dayanan sekizinci bir Kryo™470 yonga işlemci ve güçlü yapay zeka performansı sağlayan 4. nesil yapay zeka akıllı motorunu kullanıyor.



Mi 9T, dokunma tepkisi, ekran, ses kalitesi; ağ ve oyun içi aramaları optimize ederek en üst düzey oyun deneyimi için yeni Game Turbo 2.0 ile birlikte geliyor. Dokunmatik ekran hassasiyeti 180Hz'ye çıkarken; tıklama ve dokunma yanıt süreleri yaklaşık 70 milisaniyeye düşürülürken, yeni mi 9 ailesi üyesi esports düzeyinde bir oyun deneyimi sunabilir.



AMOLED Full Screen Display ve benzersiz kavisli arka cam tasarımı



Çentiksiz 6,39 inç AMOLED ekrana sahip mi 9T, sürükleyici görüntüleme deneyimi sunan Okuma ve Güneş Işığı modu 2.0'ı, düşük parlaklıkta gri tonlamalı optimizasyonu ve 256 ölçekli göz koruma teknolojisini destekliyor. Ayrıca, Almanya'nın VDE Test ve Sertifikasyon Enstitüsü tarafından düşük mavi ışık koruma sertifikası bulunuyor. Zarif bir pop-up selfie çözümü benimseyen mi 9T, gerçek bir tam ekran deneyimi sunuyor.



Mi 9T, dört taraflı kavisli camının arka tarafında benzersiz bir alev tasarımı üretmek için nano-holografik teknoloji kullanıyor. 3 boyutlu cam ve son derece dar çerçevenin kombinasyonu telefona rahat tutuş hissi veriyor.



7. nesil ekran parmak izi teknolojisi ile donatılan cihaz, parmak izi tanıma oranını ve hızını önemli ölçüde artırıyor.



48MP üçlü kamera ve 20MP pop-up ön kamera



Yapay zekalı üçlü kamera kurulumuna sahip mi 9T, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretebilen 1/2 flag Sony amiral gemisi IMX 582 sensörlü ana 48MP kamerayla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor. Gece portrelerinde, kamera sensörü düşük ışık koşullarında daha fazla ayrıntı yakalamak için büyük 1,6µm piksel oluşturmak için dört pikselin birleştirilmesini destekliyor.



48MP ana kameraya ek olarak mi 9T, 124.8 derecelik görüş alanına sahip 13MP ultra geniş açılı mercek ve 8MP telefoto merceğe de sahip. Bu üç lensin kombinasyonunun sunduğu seçenekler, SLR benzeri bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.



Mi 9T'nin dikkat çekici bir özelliği ise, safir bir cam kapak ile 20 MP pop-up bir kameraya sahip olması. Pop-up kemaranın ise 6 farlı açılma tonu ve aydınlanma efekti bulunuyor. Üzerinde bulunan ışık halkaları gelen mesaj bildirimleri ve saj durumu bildirimlerinde de etkin rol oynuyor. 20MP selfie kamerasının kaydırılmasını sağlayan panorama özelliği ile çekilen grup Selfie'leri, tüm arkadaşlarınızı tek bir kareye sığdırmakta etkili oluyor.



4000mAh büyük pil, NFC ve Hi-Res Ses sertifikası



Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak ve geceleri uyku modunu etkinleştirmek için; 4000mAh büyüklüğünde bir batarya ve yapay zeka enerji tasarrufu modu bulunan mi 9T, 18W'a kadar şarjı destekliyor.



Çok işlemli NFC sunan mi 9T, ödeme işlem hızlarını yüzde 30'a kadar artırmaktadır. Ayrıca, 1217SLS hoparlörler ve Smart PA'nın yanı sıra güçlü bir ses performansı için 0.9cc büyük ses odasına sahip.



Price and availability



Mi 9T, Temmuz ayı başında Carbon Black ve Glacier Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile Yetkili mi Store'larda, TEKNOSA'da, Mediamarkt ve Vatan'da teknolojisverlerle buluşamaya hazırlanıyor.



6GB+ 64GB 3.799 TL, 6GB + 128GB için 3.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



Gücünü artır, uzun yaşa: mi Smart Band 4



Bugün gerçekleşen lansmanda aynı zamanda uzun süredir merakla beklenen Xiaomi'nin en çok satan ürünleri giyilebilir mi Smart Band 4'de tanıtıldı; Türkiye'de satış fiyatı 299 TL'den başlıyor. DC'nin son verilerine göre; Xiaomi sevkiyat hacmine göre bir numaralı giyilebilir bileklik şirketi ünvanını elinde tutuyor. (Q1 2019).



Mi Smart Band 4, renkli bir AMOLED tam ekrana sahip ve kullanıcıların fitness istatistiklerini, mesajlarını ve bildirimlerini bir bakışta renk farklıyla ayırt etmesini sağlıyor. Tam ekran renkli bir görüntü deneyimi sunmasına rağmen; mi Smart Band 4, 135 mAH bataryası ile tek sarj ile 20 gün kullanım imkanı sunuyor.



Önceki nesillerin sağlık ve aktivite izleme özelliklerine ek olarak; mi Smart Band 4 şimdi yüzme uzunluğunu, süreyi, yüzme vuruşlarını; SWOLF'i (yüzme etkinliğinin bir ölçüsü) ve daha fazlasını izlemek için bir yüzme izleme moduna sahip bulunuyor.



Temmuz ayının başında tüketici ile buluşacak mi Smart Band 4 şık ve hafif bir tasarıma; kolay gezinme için tamamen yeni bir sezgisel kullanıcı arayüzüne, kullanıcının bileğinden çıkarıldığında; otomatik bant kilitleme özelliğine ve akıllı telefonlarda müzik çalma kontrollerine de sahip.



Xiaomi Türkiye

Kaynak: Teknotalk.com